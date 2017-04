Les Diables en feu en Premier League : après Lukaku, Dembélé et Benteke, Vincent Kompany a lui aussi marqué, et De Bruyne a signé deux assists !

Manchester City s’est facilement imposé sur la pelouse de Southampton (0-3) lors de la 33e journée de Premier League. Titulaires, Kevin De Bruyne et Vincent Kompany se sont illustrés au St. Mary’s Stadium. Le défenseur a marqué le premier but des siens avant que le milieu ne délivre deux assists.

Après une première mi-temps vierge en but, la seconde aura été plus animée. C’est Vincent Kompany, sur un corner de David Silva, qui a débloqué la rencontre d’un coup de tête (0-1, 56e).

C’est le premier but pour le capitaine des ’Skyblues’ depuis août 2015. C’est ensuite un autre Diable Rouge, Kevin De Bruyne, qui a permis à l’équipe de Pep Guardiola de plier la rencontre. Parti en contre, il a décalé pour Leroy Sane, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-2, 77e).

And Leroy Sane gives City a 2-0 lead late. #SaintsFC burned. pic.twitter.com/ct034lC8jT — Mark Harris (@MCHisTweeting) 15 avril 2017

Quelques minutes plus tard, le milieu a distillé une nouvelle passe décisive, cette fois pour la tête de Sergia Agüero (0-3, 80e). C’est le 13e assist de la saison pour l’ancien joueur de Genk.

Sergio Aguero makes it 3-0 in the 80th minute. De Bruyne makes it two assists in three minutes. #soumci #saintsvcity pic.twitter.com/hAtowYalgM — Premier League News (@YourPLNews) 15 avril 2017

Au classement, les Citizens, 64 points, prennent provisoirement la 3e place à Liverpool (63), qui se déplace dimanche à West Bromwich Albion.

Everton a bataillé

Everton s’est imposé 3-1 contre Burnley samedi à Goodison Park pour la 33e journée de Premier League. Titulaire, Romelu Lukaku a une nouvelle fois fait parler de lui, marquant le 3e but de son équipe.

Phil Jagielka a ouvert le score pour les ’Toffees’ (49e) avant que Sam Vokes ne rétablisse l’égalité sur penalty (52e). Après un but contre son camp de Ben Mee (71e), Everton a plié la rencontre sur une nouvelle réalisation de Romelu Lukaku. Tout en puissance, l’avant-centre des Diables Rouges s’est débarrassé de son opposant direct avant de tromper le portier adverse.

C’est le 24e but en championnat pour ’Big Rom’, lui qui compte également six assists. A noter que Steven Defour est resté sur le banc de Burnley et que Kevin Mirallas a cédé sa place à la 76e du côté d’Everton.

Crystal Palace à réaction

Mené 0-2 à la suite des buts de Robert Huth (6e) et Jamie Vardy (52e), Crystal Palace a redressé la tendance en seconde période (2-2). Les ’Eagles’ sont revenus dans la partie grâce à Yohan Cabaye (54e) avant que Christian Benteke ne rétablisse l’égalité de la tête, bien servi par Andros Townsend (70e).

C’est le 3e but en 4 rencontres pour le Diable Rouge, le 12e de sa saison en championnat.

Les autres Belges

Watford, avec Christian Kabasele pendant une heure, a décroché les trois points de la victoire contre Swansea (1-0). Le seul but de la rencontre a été marqué par le Français Étienne Capoue (42e).

Lanterne rouge de Premier League, Sunderland a pris un point dans les derniers instants contre West Ham (2-2). Jason Denayer a joué toute la rencontre dans l’axe pour les ’Black Cats’ alors qu’Adnan Januzaj est monté à la 76e. André Ayew (5e) et James Collins (47e) ont marqué pour les ’Hammers’ tout comme Wahbi Khazri (26e) et Fabio Borini (90e) pour Sunderland.

Au classement, Everton est 5e (57 pts) mais compte 3 rencontres de plus que Manchester United (57) et Arsenal (54). Watford est 10e (40), Crystal Palace 15e (36) alors que Sunderland ferme toujours la marche (21) et compte maintenant 9 longueurs de retard sur le premier sauvé, Hull City.

Mousa Dembélé a lui aussi marqué ce samedi après-midi : les Spurs l’ont emporté 4-0. Son premier but de la saison est à retrouver ici.