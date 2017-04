Météo: les températures continuent à baisser et quelques flocons sont possibles en début de semaine sur les Ardennes

Le ciel sera assez nuageux dimanche avec l’arrivée d’une zone de pluie en fin de journée à partir du littoral. Les températures seront fraîches et les températures risquent encore de diminuer dans les prochains jours avec des gelées nocturnes possibles et même quelques flocons sur les Ardennes.

Les maxima de ce dimanche seront compris entre 6 et 11 degrés avec un vent généralement modéré d’ouest, faiblissant en fin de journée. En matinée, le temps sera généralement sec mais souvent nuageux. Ensuite, des averses localisées se produiront. Des éclaircies passagères se développeront au cours de l’après-midi, mais des averses resteront toujours possibles en Haute Belgique.

En fin d’après-midi ou en soirée, le ciel se couvrira dans toutes les régions avec de la pluie ou de la bruine à partir du nord-ouest. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. Un temps plus sec reviendra ensuite sur le nord puis également sur le centre du pays.

C’est le vent du nord qui fera partir les nuages lundi matin ce qui permettra quelques éclaircies sur une partie du pays. On ne pourra exclure l'une ou l'autre averse transitant encore sur le nord-Est. Les températures minimales seront comprises entre 1 et 7 degrés. Las maximales entre seulement 5 et 11°degrés.

Dans la nuit de lundi à mardi, une autre perturbation descendra du nord, apportant de nouvelles précipitations. La température étant basse, elles pourraient être hivernales sur l’est du pays. Il fera de -1 à 6 degrés pendant la nuit et seulement de 3 à 10 degrés pendant la journée.