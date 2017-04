Quinze Belges de Humans Welcome courent 3.000 kilomètres entre Lesbos et Bruxelles pour sensibiliser au sort des migrants (vidéo)

Les quinze coureurs du mouvement citoyen Humans Welcome sont arrivés mercredi après-midi sur la place du Luxembourg à Bruxelles. Ils ont entamé une course à pied de près de 3.000 kilomètres le 5 avril dernier, partant de l’île grecque de Lesbos pour rejoindre le Parlement européen.

En empruntant la route des Balkans, leur action vise à sensibiliser la cause des migrants ainsi que dénoncer les politiques migratoires appliquées par les pays de l’Union européenne. Ils ont été accompagnés par quelques dizaines de sympathisants lors des 7 derniers kilomètres de course.

Les coureurs de Humans Welcome se sont relayés tous les 25 kilomètres avec le but de parcourir quotidiennement 300 kilomètres. Ils sont passés par les camps de réfugiés en Grèce, aux Balkans, en Autriche et en Allemagne. Durant leur périple, ils ont fait circuler près de 5.000 cartons qui ont été remplis de mots de soutiens. Le collectif a également déposé samedi après-midi une vingtaine de gilets de sauvetage devant l’hôtel de ville de Wavre, la ville du Premier ministre Charles Michel.

«Ce n’était pas qu’un défi sportif, qui a demandé beaucoup de préparation, mais aussi et surtout une action de protestation», a expliqué l’un des participants à son arrivée à Bruxelles. «L’Europe, ses habitants et ses politiciens ne doivent pas se laisser mener par leur peur et construire des murs. Il ne s’agit pas que de ces milliers de personnes qui cherchent refuge ici pour avoir une vie meilleure, c’est une lutte pour des conditions de vie dignes, pour les libertés, les valeurs et les droits que nous jugeons importants.»