Suivez Ostende-Anderlecht en direct (dès 18h): les Mauves ont le titre en tête avant de penser à Manchester United

René Weiler l’a confirmé : il faut d’abord penser au prochain match de championnat contre Ostende avant d’envisager le quart de finale retour de l’Europa League, jeudi prochain, à Old Trafford.

Toujours invaincu en Playoffs 1, le Sporting Anderlecht domine toujours la course pour le titre et, malgré un match bien fade contre La Gantoise le week-end dernier, compte bien reprendre le rythme des succès. Notamment face à Ostende, parti à toute vitesse vers les hauteurs du classement en début de saison avant de connaître un léger freinage depuis le début de l’année. Les Côtiers ont toutefois l’ambition claire de jouer une place européenne et ne vont donc rien lâcher face aux Mauves.

Anderlecht a brillé voici deux mois dans l’antre ostendaise (1-4), et compte sur la confiance engrangée grâce à son nul contre Manchester United pour poursuivre la course en tête des PO1.