Les jours d'un jeune homme ont été en danger après qu'il ait reçu un pavé sur le crâne à Ath: ses deux agresseurs (deux frères) déjà relâchés

Deux frères ont été inculpés de coups et blessures pour avoir jeté, dans la nuit de samedi à dimanche, un pavé sur la tête d’un autre jeune domicilié à la rue des Écriniers à Ath. On a tout d’abord cru au pire pour la victime qui a dû être opérée par un neurochirurgien, mais ses jours ne sont plus en danger. Ses deux agresseurs ont été relâchés. Cela ressemble à un règlement de comptes.

On ignore d’où on provenait le pavé qui a servi à l’agression.

Que s’est-il passé précisément dans la nuit de samedi à dimanche face au domicile d’un Athois prénommé Grégory ? Il a reçu un pavé sur la tête. Deux frères, déjà connus des forces de l’ordre, sont à l’origine de l’agression qui s’est déroulée à la rue des Écriniers, dans le centre de la cité des Géants. Ils se sont enfuis après l’intervention d’un témoin, mais ils ont pu être arrêtés quelques heures plus tard grâce au témoignage de leur victime qui était encore consciente au moment de l’arrivée des secours. Grégory a dû subir une lourde intervention à la tête, mais ses jours n’étaient plus considérés comme en danger à l’heure d’écrire ces quelques lignes.

Les deux agresseurs ont été entendus par la justice. On a tout d’abord cru à une tentative de meurtre, mais après les avoir auditionnés, la juge d’instruction a estimé qu’il n’y avait pas eu d’intention d’homicide. C’est pourquoi elle a requalifié les faits en coups et blessures et a décidé de relâché les deux frères, dont l’un habite à Beloeil et l’autre à Lens (B). Les deux inculpés ne sont pas inconnus de la justice. Leur victime ne serait pas non plus « un enfant de chœur », selon l’expression du substitut du Procureur du Roi.

Le Parquet n’a pas livré de détails sur les raisons de l’agression, mais le contexte fait penser à un règlement de comptes.