Le miracle de Pâques: Baptista, retrouvé au bout de cinq mois!

Céline Paquet

B aptista est un croisé yorkshire et griffon âgé de 13 ans. Suite à un abandon volontaire, le petit chien se retrouve placé en famille d'accueil, dans la maison d'Alycia et de sa maman Daisy, bénévoles pour le refuge feluisien «Les Amis des Animaux». Un jour, l’animal file entre les pattes de sa famille et se volatilise. Après plusieurs mois de recherches, le voilà de retour chez lui en attendant une adoption.