Le Roi et la Reine en vacances avecles pèlerins de Compostelle

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont passé quelques jours en Espagne durant ces vacances de Pâques. Ils étaient accompagnés de deux de leurs quatre enfants, Gabriel et Emmanuel. Tout au long de leur séjour, ils ont été suivis par un dispositif de sécurité très discret.

La famille a atterri à Pampelune le 13 avril et a logé jusqu’au 15 avril dans un hôtel quatre-étoiles, le «Tximista». Situé à Estella, il occupe une ex-usine de farine et est décoré d’éléments industriels. Il propose de nombreux services adaptés aux besoins des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle comme des stationnements pour les vélos et des massages de pieds. Le tracé du pèlerinage se situe à une quinzaine de minutes de l’établissement.

Les souverains ont réalisé ce séjour pour se mêler aux pèlerins et marcher avec eux sur quelques portions de leur long périple. Ils ont également assisté à diverses célébrations, dont celles du Vendredi saint, et ont visité de grandes églises.

Discrets et disponibles

À en croire la presse espagnole, les hôteliers et les pèlerins semblent avoir apprécié la discrétion du couple princier et de leurs enfants. Tous saluent leur sympathie, leur gentillesse et leur ouverture d’esprit. « C’est un couple très gentil, ils parlaient parfaitement espagnol », explique un client du Tximista Hôtel au média espagnol Elmundo. « Ils ont été extrêmement discrets au point que bon nombre des clients qui séjournaient à l’hôtel ne se sont pas rendu pas compte de leur identité. C’était un voyage en toute simplicité et sans aucune extravagance. »