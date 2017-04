Nadia et Marnik ont perdu la vie à moto, une semaine après leur mariage

Samedi soir, Nadia et Marnik fêtaient encore Pâques en famille et évoquaient leur mariage civil, prévu en juin prochain. Mais le lendemain, les proches de ce couple originaire de Geluwe se réunissaient à nouveau pour organiser leurs funérailles…

Nadia et Marnik

C’est en rentrant de leur soirée samedi que Nadia (49) et Marnik (54) ont perdu la vie. Ils rentraient chez eux à moto lorsque tout a basculé. Le premier a percuté frontalement un véhicule qui arrivait dans l’autre sens. L’autre, probablement en tentant d’éviter le crash, a dévié sa route et l’a terminée contre un poteau. Tous les deux sont morts sur le coup.

« Ils se sont rencontrés il y a deux ans », explique le frère de Nadia au Nieuwsblad. « Depuis qu’ils formaient un couple, ils donnaient tout pour leur relation. Ils faisaient construire leur maison, ils profitaient de balades à moto et de nombreux beaux moments en famille », ajoute-t-il.

Le 16 juin, Nadia et Marnik devaient se marier civilement : « Ils étaient impatients. La semaine dernière, ils étaient en voyage en Gambie, et ils s’étaient déjà mariés sur place, lors d’une cérémonie aux couleurs locales. Ils étaient plus heureux que jamais. C’est tellement triste que leur bonheur prenne fin de telle façon ».

Il conclut : « Ils étaient inséparables dans la vie, ils le sont également désormais dans la mort ».