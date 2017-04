La police toujours à la recherche de Mieke, une Néerlandaise disparue en 2014: des fouilles en cours à Nivelles

Sur base de nouveaux éléments dans l’enquête de cette disparition, des opérations de recherche ont lieu ce mardi 18 avril 2017 à proximité de la station-service située le long de l’E19 à Nivelles. La protection civile, la cellule des personnes disparues et le DVI (Disaster Victim Identification Team) de la police fédérale se rendront sur place à cette fin. Ces fouilles pourraient prendre 2 à 3 jours et seront peut-être suivies par d’autres recherches ailleurs.

D’après les éléments de l’enquête, Mieke s’est rendue à la gare de Bruges dans la matinée du 21 août 2014 pour aller chercher une amie. Vers 11h, elles ont pris l’E40 en direction de Bruxelles et ensuite l’E19. Elles se déplaçaient dans la voiture de Mieke, une Volkswagen Up immatriculée aux Pays-Bas 98-XXD-1.

Vers 11h40, elles se sont arrêtées à la station-service le long de l’E40 à Drongen. Mieke a été vue pour la dernière fois à 11h44 dans le shop de la station-service. Les enquêteurs cherchent encore des témoins qui pourraient l’avoir aperçue. Son amie a déclaré qu’elles ont continué leur route et que Mieke l’a déposée le même jour à la gare de Bruxelles-Midi. Sur le chemin, elles se seraient encore arrêtées à la station-service le long de l’E19 à Nivelles.

Les images de la station-service à Drongen prouvent que Mieke était là le 21 août 2014. Mais qui l’a vue depuis ? Qu’est-il arrivé à Mieke ? A-t-elle été victime d’une agression ? Est-elle retenue contre son gré ? Les enquêteurs n’excluent pas que Mieke se cache et est encore en vie. Peut-être est-elle menacée par quelqu’un et qu’elle a décidé de commencer une autre vie ? Elle s’est peut-être confiée à une personne ? Les enquêteurs demandent aux personnes qui seraient dans la confidence de se manifester.

Antonia KUIJPERS, « Mieke », était âgée de 45 ans au moment de sa disparition. Elle est de corpulence normale et mesure 1m74. Elle a les cheveux mi-longs, blonds et attachés. Elle est d’allure soignée. Le jour de sa disparition, elle portait un T-shirt noir avec un col en V, une veste grise à boutons, un pantalon gris et des ballerines grises. Elle était en possession d’un sac noir et de lunettes de soleil.

Si vous avez des informations concernant la disparition de Mieke veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu