"Enlace-moi": personnalisez vos chaussures

Chic, ludique, et lookée à la fois, « Enlace-moi » joue la personnalisation avec son concept unique de customisation des chaussures, combinant lacets élégants et bijoux originaux, le tout présenté dans une boîte cadeau au design épuré et haut de gamme. Le concept, lancé en octobre 2016, est en phase test.

L'auteure :

Étudiante liégeoise de l'Université de Maastricht Art & Culture, Alexia Philippart a développé le concept avec sa maman, suite à un voyage à New York et au Canada : « Nous y avons découvert un foisonnement de créativité et d'innovation. On a alors décidé de lancer un site de vente en ligne qui permet d'accessoiriser ses chaussures et bottes avec des lacets originaux et de qualité en satin, coton ciré ou lurex, éventuellement ornés d'un bijou. On peut aussi les porter en bracelet, en collier... C'est comme on veut ! »

Plus d'infos: www.enlace-moi.com

« Enlace-moi, à quelques pas de l’e-commerce »

Carine Moitier, directrice de BeCommerce

Tout d’abord, e-Start & Go est à nos yeux un des meilleurs projets en Wallonie pour stimuler le secteur de l’e-commerce et les jeunes entrepreneurs. C’est vraiment un bon moyen de le faire. Pour nous, c’est toujours bien de cibler les jeunes qui se lancent. C’est notre troisième participation à ce concours et c’est toujours bien de voir qu’il existe une vraie stimulation pour l’e-commerce. De nombreuses entreprises font de l’e-commerce, lancez-vous !

Dans cette logique et au cœur de son action, BeCommerce stimule la confiance des consommateurs dans l’achat à distance tant via Internet que par catalogue ou la poste, au profit des consommateurs et des vendeurs. BeCommerce met ces objectifs en pratique en renforçant l’image de l’achat à distance, en montrant l’aspect agréable et facile de l’achat à distance pour le consommateur, en échangeant les connaissances et les expériences, en stimulant les meilleures pratiques par l’autoréglementation, et enfin, en supprimant les obstacles à l’achat à distance pour le consommateur.

Le projet Enlace-moi est un projet sympathique et démontre une réelle volonté d’entreprendre de cette jeune étudiante. Un concours comme e-Start & Go peut contribuer à booster ses ventes en ligne et faire de ce projet familial une belle succes story de l’e-commerce.​