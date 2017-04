Opérations de secours au Moyen orient: Théo Francken dit vouloir prendre le pouls de la population et non créer des discriminations

Belga

Le secrétaire d’Etat à l’Asile, Theo Francken, s’est défendu mardi de toute mauvaise intention à propos du sondage qu’il a lancé sur Facebook. Il souhaite simplement informer les citoyens et dialoguer avec eux en toute transparence, a-t-il indiqué, et non créer des discriminations entre chrétiens et musulmans.