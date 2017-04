L'opération de recherche à Nivelles de la Néerlandaise Mieke n'a rien donné

L’histoire commence comme n’importe quelle disparition. « La police et la justice sont à la recherche d’Antonia Kuijpers, une Néerlandaise de 45 ans, qui a été vue pour la dernière fois dans notre pays. » C’était le 16 septembre 2014. Depuis, on est toujours sans nouvelle de cette femme, plus connue sous le surnom de Mieke.

Mais l’enquête ne s’est pas arrêtée pour autant. Ce mardi, la protection civile, la cellule des personnes disparues et le DVI (Disaster Victim Identification Team, NdlR) de la police fédérale ont procédé à des fouilles le long de l’E19 à Nivelles, à proximité de la station-service. Cette première journée dans le Brabant wallon n’a rien donné.

Toute la zone devrait être écumée dans les prochains jours. Les chercheurs veulent vérifier l’hypothèse selon laquelle Mieke Kuijpers y a été enterrée par son assassin. D’après l’avis de recherche lancé par la police, les fouilles pourraient durer deux à trois jours et seront peut-être suivies par d’autres, ailleurs.

Mais Mieke Kuijpers a-t-elle vraiment été tuée ? Les trois années d’enquête ont « seulement » permis de reconstituer ses déplacements le jour de sa disparition, le jeudi 21 août 2014. Mieke quitte un appartement de Knokke dans lequel elle séjournait depuis le 15 mai. Situé à moins de 300 mètres de la plage, il aurait été idéal pour profiter de vacances à la côte belge. Seulement pour elle, l’histoire ne se termine pas comme elle le devrait.

Son amie, principale suspecte

Dans la matinée, la femme alors âgée de 45 ans, se rend à la gare de Bruges pour aller chercher une amie, Adriana L., rencontrée lors d’un séjour en prison aux Pays-Bas (voir ci-dessous). Les deux amies prennent alors l’E40 en direction de Bruxelles. Elles se déplacent dans la voiture de Mieke, une Volkswagen Up immatriculée aux Pays-Bas 98-XXD-1. Vers 11h40, elles s’arrêtent à la station-service le long de l’E40 à Drongen.

Mieke a été vue pour la dernière fois à 11h44 dans le shop de la station-service. D’après Adriana L., son amie l’a déposée le jour même à la gare de Bruxelles-Midi. En chemin, elles se seraient arrêtées à la station-service le long de l’E19 à Nivelles. Adriana L. est la principale suspecte dans cette affaire. Au mois de février 2015, elle a été arrêtée et incarcérée à la prison de Bruges. Elle a toutefois été relâchée un an plus tard.

D’après nos confrères du quotidien flamand Het Nieuwsblad, la famille de la disparue n’a plus eu de contact avec elle. « Nous préférons ne plus rien avoir affaire avec elle », avait confié son frère à nos confrères voici deux ans maintenant. « Elle a détruit nos vies et sali notre nom… » Le passé de Mieke n’était en effet pas tout rose. Connue comme championne de ski nautique, la Néerlandaise avait surtout fait la Une des quotidiens pour le meurtre de son mari en 2000 (voir ci-contre).

Aujourd’hui, les enquêteurs recherchent encore des témoins qui auraient pu apercevoir Mieke dans le shop de la station-service à Drongen. Il y a neuf mois, le quotidien néerlandais Panorama, publiait encore un article sur cette disparition. Dans celui-ci, un ami témoignait en affirmant que Mieke n’était pas bien dans sa peau. « Sur son ordinateur, elle avait déjà effectué des recherches avec les termes « suicide » et « pilules » », rapportait-il.

D’après la police, certaines personnes pourraient être au courant de ce qu’il s’est passé ce jour-là. Les enquêteurs demandent aux personnes qui seraient dans la confidence de se manifester.

Au moment de sa disparition, Antonia Kuijpers, « Mieke », était âgée de 45 ans. Elle est de corpulence normale et mesure 1m74. Elle a les cheveux mi-longs, blonds et attachés. Elle est d’allure soignée. Le jour de sa disparition, elle portait un T-shirt noir avec un col en V, une veste grise à boutons, un pantalon gris et des ballerines grises. Elle était en possession d’un sac noir et de lunettes de soleil.

