Un Ottintois est condamné pour avoir tenté de passer le permis... à la place de son frère

Tawfik A., un habitant d’Ottignies né en 1986, a été condamné à sept mois d’emprisonnement ferme et à 300 euros d’amende pour des préventions de faux et d’usage de faux. Le 20 octobre 2016, l’homme s’était présenté au centre d’examen du permis de conduire d’Ottignies et avait rempli et signé les documents en utilisant le nom de son frère. Un frère qui était en réalité à l’étranger alors que le prévenu, déjà condamné à vingt-cinq reprises par le tribunal de police, est déchu du droit de conduire jusqu’en 2021.

Les responsables du centre d’examen ont appelé la police en devinant que Tawfik A. n’était pas celui qu’il prétendait être. Quelques semaines auparavant, le frère du prévenu était venu pour passer les épreuves mais n’avait pas pu le faire en raison de problèmes administratifs. Il avait alors fait un esclandre sur place, et le personnel se rappelait donc bien de lui.

Tawfik A., lors de sa comparution devant le tribunal, ne niait pas les préventions de faux et d’usage de faux. Le ministère public estimait qu’il avait tenté de passer le permis au nom de son frère pour continuer à conduire malgré les multiples condamnations déjà infligées par le tribunal de police. Le prévenu, lui, affirmait qu’il voulait juste « rendre service » à son frère, qui avait pris rendez-vous au centre d’examen mais avait dû partir à l’étranger.