Deux ans de prison ferme pour un Ottintois très violent

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Laurent D., un ancien habitant d’Ottignies né en 1978 et à présent sans domicile connu, à deux ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 1.200 euros. Son arrestation immédiate a été ordonnée dans la foulée du prononcé de la condamnation. Le 18 juillet 2016, l’homme, qui est déjà connu des autorités pour son caractère violent, avait eu un différend avec un tiers, à Louvain-la-Neuve. Alors que ce tiers s’éloignait vers la gare des bus, Laurent D. l’a rattrapé et lui a brisé le fémur d’un coup de pied, asséné par derrière.

Le prévenu, qui a pratiqué des sports de combat et a des antécédents judiciaires pour des faits de même nature, avait admis une altercation avec la victime lorsqu’il a été entendu par la police. Mais il avait affirmé que l’homme s’était blessé seul. Pour le tribunal, cette version des faits n’est pas crédible, et ne correspond pas non plus à la gravité des lésions. Aujourd’hui encore, la victime subit une incapacité de travail et se déplace avec une béquille.

Pour fixer la hauteur de la peine, le tribunal a pris en compte la gravité des faits, le caractère inacceptable de la violence dont le prévenu a fait preuve, ainsi que les antécédents judiciaires de Laurent D.