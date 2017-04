Attentat déjoué en France: selon le procureur François Mollins, l'un des deux suspects, "a été en lien avec la mouvance djihadiste belge"

Trois kilos de TATP, un explosif artisanal prisé des jihadistes, plusieurs armes, des sacs de munitions et un drapeau de l’Etat islamique ont été saisis mardi à Marseille dans l’appartement occupé par les deux hommes soupçonnés de préparer un attentat, a déclaré mardi le procureur de Paris.

Trois kilos d’un explosif artisanal, des armes, des sacs de munitions et un drapeau de l’Etat islamique saisis mardi à Marseille ©AFP

François Molins, le procureur de la République de Paris s’est exprimé ce mardi soir à la suite de l’arrestation de deux individus suspectés d’avoir voulu préparer une action terroriste imminente contre un ou plusieurs candidat à l’élection présidentielle « sans que la cible ou le jour ne puissent clairement être déterminés ».

Les deux suspects de nationalité française, Clément B. (22 ans) et Mahiedine M. (29 ans), se préparaient à mener «une action violente, de manière imminente sur le territoire français, sans qu’on puisse déterminer avec précision le jour, le ou les cibles visées», a ajouté le procureur lors d’une conférence de presse, à cinq jours du premier tour de l’élection présidentielle en France.

Selon François Mollins, l’un des suspects, Clément B., 22 ans, «a été en lien avec la mouvance djihadiste belge». Le jeune homme s’est converti à l’islam au contact de la communauté tchétchène en 2007. Il a voulu partir en Syrie à plusieurs reprises. Le procureur évoque des contacts avec des personnes radicalisées à Verviers.

Dans cet appartement «d’étudiant», les enquêteurs ont découvert un fusil mitrailleur, deux armes de poing, un pistolet automatique, des sacs et boîtes de munitions, un silencieux et un couteau de chasse.

Trois kilos de TATP, une grenade artisanale contenant du TATP, un sac de boulons, des mèches, des produits chimiques de conditionnement mais aussi des bouteilles d’acétone et d’eau oxygénée ont également été saisis, a détaillé François Molins.

Une vidéo à l’Etat islamique

D’après des renseignements de la coopération internationale, Mahiedine Merabet «était susceptible de préparer une action violente sur le territoire national» et «cherchait à entrer en contact et à transmettre à l’organisation terroriste Etat islamique (EI) une vidéo d’allégance ou de revendication», a encore déclaré François Molins. Selon le procureur, une «vidéo interceptée le 12 avril dernier» montre «une table sur laquelle est posée un fusil mitrailleur de type UZI», «le drapeau noir de l’Etat islamique», «des dizaines de munitions disposées afin d’écrire +la loi du talion+» et «la Une d’un quotidien» datée du 16 mars 2017 «avec en couverture un candidat à l’élection présidentielle».

Pour rappel, des perquisitions étaient en cours à la mi-journée à Marseille, où les deux suspects, âgés de 29 et 23 ans, « de nationalité française », et « radicalisés » ont été arrêtés mardi matin, avait indiqué plus tôt le ministre de l’Intérieur Matthias Fekl.