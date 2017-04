Ligue des Champions: grâce à un triplé de Ronaldo, le Real Madrid se qualifie en prolongations face au Bayern Munich (4-2, vidéos)

Tout Madrid est au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions! Le Real est venu à bout du Bayern en prolongation (4-2) grâce à un triplé de Ronaldo, qui a atteint puis dépassé la barre des 100 buts en C1, tandis que l’Atletico a été solide à Leicester (1-1) en quart de finale retour.

Les Merengue deviennent ainsi le premier club à rejoindre pour la 7e fois d’affilée le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

La partie, intense, s’est dénouée après la pause, marquée en tribunes par quelques nouveaux incidents sporadiques entre supporters allemands et policiers espagnols.

Robert Lewandowski a décanté la rencontre sur penalty (53); malheureusement pour Carlo Ancelotti, les Madrilènes ont pu égaliser grâce à Ronaldo (76). Mais l’habituel sauveur Sergio Ramos, poussé à la faute par le buteur polonais, a marqué contre son camp dans la foulée (78), envoyant les deux formations en prolongation. L’expulsion dans la foulée de Vidal (84) a cependant porté un coup au moral des Allemands.

Un triplé de «CR7», qui avait déjà frappé deux fois en Allemagne et compte désormais 101 buts en C1, a permis aux tenants du titre d’éviter le drame: d’une puissante volée du gauche (105), puis en reprenant une offrande de Marcelo (109), la star portugaise a encore brillé, avant que Marco Asensio n’enfonce le clou (4-2, 112).

Même si le 2e but de Ronaldo, inscrit en position de hors-jeu, risque de faire jaser.

Zinédine Zidane, coach du Real Madrid : « Je pense que c'est le match le plus difficile que j'ai connu sur le banc du Real. Ils nous ont mis en difficulté mais on ne s'est pas énervés. Il y a eu des moments où on pouvait marquer mais on ne l'a pas fait, et comme on n'est jamais à l'abri de faire une erreur, ça les a remis dans le match. Mais sur l'ensemble du match, on a été très costauds. (...) On a parlé de l'arbitrage (avec Carlo Ancelotti, coach du Bayern), il n'était pas content. Moi, je ne vais pas parler des arbitres. Quand c'est contre nous, je n'en parle pas, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Leur travail est très difficile. (Sur Cristiano Ronaldo) Il est toujours là dans les moments importants, on sait qu'on peut compter sur lui pour faire la différence »

Le film du match

53e : Lewandowski transforme un penalty sifflé en faveur du Bayern. Casemiro a accroché Robben dans la surface. Décision logique. (0-1)

76e : Ronaldo de la tête égalise pour le Real qui souffle...

78e : ... mais dans la foulée, Ramos marque contre son camp et relance le Bayern ! Pour l’instant, on file en prolongation.

84e : Vidal est exclu, sévèrement, pour un tacle sur Isco (2e jaune).

105e : en position de hors-jeu, Ronaldo contrôle et crucifie Neuer à bout portant (2-2).

108e : sur un superbe effort de Marcelo, CR7 marque dans le but vide et inscrit donc un triplé (3-2) !

112e : Asensio, tout seul, s’en va tromper Neuer d’une frappe croisée. C’est terminé, le Bayern est éliminé !