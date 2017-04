Fin de show pour «De quoi je me mêle!»: que programmera RTL-TVI à la place en septembre prochain?

Rédaction en ligne

Lancé en grande pompe au mois de septembre 2015, le talk-show quotidien « De quoi je me mêle ! » vit ses dernières semaines. Il est prévu qu’il s’arrête à la fin du mois de mai prochain et il ne sera plus sur la grille de RTL-TVI à la rentrée de septembre… Sans avoir jamais convaincu les foules.