Tyana Plewacki, le duo Oriane et Pierre, Julien Michel, et enfin Théophile Renier sont les finalistes de "The Voice"

La saison 6 du concours de chant de la RTBF touche à sa fin. La finale se déroulera mardi prochain en direct du studio 40 de la Médiacité à Liège. Ce soir, 8 candidats étaient en lice lors de la demi-finale: Théophile Renier, François Gennart, Julien Michel, Céleste Coméliau, Tyana Plewacki, Marie Lenoir, Oriane Simon et Pierre Neuville.

S.CH. et N. DEWAELHEYNS (à Liège)

Pour la première fois de l’histoire du programme, dès cette demi-finale, la décision était laissée totalement aux téléspectateurs.

L’une des surprises de la soirée fut une interprétation de la chanson «Aujourd’hui», issue du 1 er album de Big Flo et Oli, «La Cour des grands». Et puisque les deux frérots ne font jamais les choses à moitié, en plus de leurs talents, ils furent rejoints par Vianney.

À 22h36, Maureen Louys, vêtue d’une jolie veste à paillettes dorée, annonçait les noms des quatre talents sélectionnés par les votes de téléspectateurs pour accéder à la finale: Tyana Plewacki, talent de BJ Scott, Oriane et Pierre (1 er duo de l’histoire de «The Voice» à atteindre la finale), talents de Big Flo et Oli, Julien Michel, talent de Marc Pinilla (de Suarez), et enfin Théophile Renier, talent de Quentin Mosimann.

Mardi prochain, les finalistes seront entourés de Loic Nottet et Claudio Capéo.