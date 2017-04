Ce Belge a reçu 43.000 euros sur son compte au lieu de 430 à cause d'une erreur de la banque: il risque la prison…

Un Gantois de 54 ans risque une peine de 10 mois de prison car il doit des milliers d’euros à une société de logements sociaux et il n’a pas les moyens de la rembourser. Tout a commencé par une erreur… de la banque.

En février 2015, plutôt que de recevoir les 430 euros prévus par la société de logements sociaux, l’homme a reçu… 43.000 euros d’aides financières sur son compte en banque. Mais plutôt que de signaler la faute et/ou de rembourser l’argent, l’homme a préféré… s’acheter une voiture, raconte Het Laatste Nieuws ce mercredi.

Lorsque la société WoninGent a remarqué la faute, elle a porté plainte. Le cinquantenaire avait d’abord reçu une peine de 6 mois de prison mais risque désormais d’être condamné à une peine plus lourde. Revendre sa voiture pour rembourser l’argent n’est malheureusement plus possible : il a eu un accident…

Verdict le 16 mai.