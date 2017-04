Les ambassadeurs d'Afrique subsaharienne visitent le BW

Rédaction en ligne

Une trentaine d’ambassadeurs et de chargés d’affaire de pays de l’Afrique subsaharienne ont visité mardi le Brabant wallon en compagnie du gouverneur de province Gilles Mahieu et de représentants de la diplomatie belge. Ils sont notamment passés par l’Université catholique de Louvain (UCL) qui veut encore augmenter son attractivité sur le plan international, et par les installations de l’entreprise GlaxoSmithKline (GSK) à Wavre, dont les activités en matière de vaccins sont très importantes pour la population des pays en voie de développement.