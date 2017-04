Attentat déjoué en France: le parquet confirme que l'un des deux suspects, Clément B., faisait l'objet d'une enquête en Belgique

Belga

L’un des deux suspects arrêtés mardi à Marseille et soupçonnés de préparer un attentat «imminent» faisait déjà l’objet d’une enquête en Belgique et était signalé pour audition, confirme le parquet fédéral mercredi. Clément B. n’avait plus donné signe de vie en Belgique depuis fin 2015.