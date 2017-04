Harcelé sur Snapchat, un lycéen se venge de ses camarades en les séquestrant avec leur professeur

Un élève d’un lycée professionnel de Montreuil (Seine-Saint-Denis), qui était harcelé sur Snapchat, s’est vengé mardi matin en séquestrant sous la menace d’armes blanches ses camarades et leur professeur, qui est parvenu à le désarmer, a-t-on appris mercredi de source policière, confirmant une information du Parisien.

Il était 8H30 mardi quand ce lycéen de 17 ans, armé de deux couteaux et d’une hachette, a enfermé dans une salle de classe du lycée Eugénie-Cotton sept de ses camarades et son professeur.

D’après les premiers éléments de l’enquête, ce lycéen, décrit comme «introverti», ne supportait plus d’être «l’objet de brimades et de moqueries» sur le réseau social Snapchat et a voulu «se venger», selon la source policière.

Pour tenter d’identifier les auteurs de ces moqueries, il a ainsi exigé que ses otages lui remettent leur téléphone portable dont il a inspecté le contenu, a raconté cette source.

La séquestration a duré une heure, pendant laquelle l’enseignant s’est efforcé de le raisonner, tout en essayant de donner l’alerte, par des sms envoyés à ses collègues qui faisaient cours dans l’établissement.

Le professeur est finalement parvenu à le désarmer et à le conduire dans le bureau du proviseur où il a été interpellé vers 9h30, a poursuivi la source policière.

Sa garde à vue a été levée après un examen psychologique qui a révélé que le lycéen, inconnu des services de police, souffrait de «troubles psychotiques» et était en proie à un «délire de persécution», un état jugé incompatible avec une mesure de garde à vue. Il a été hospitalisé dans l’unité psychiatrique du CHU de Montreuil.

L’enquête, confiée au commissariat local, a permis d’établir qu’il avait prémédité son acte, ce qu’il a reconnu, disant avoir voulu «punir les élèves qui s’étaient moqués de lui». Il avait ainsi acheté les couteaux vendredi et la petite hache au cours du weekend, selon la source policière, précisant qu’il avait également pris soin de se munir de gants en latex.