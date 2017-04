Engie restructure ses fonctions support: plus de 600 salariés impactés en France, Belgique (Electrabel) et Royaume-Uni

Engie a annoncé mercredi la suppression de plusieurs centaines de postes dans le cadre de la réorganisation de ses fonctions support, avec au total 618 salariés impactés en France, Belgique et Royaume-Uni, a-t-on appris de sources syndicales.

Le plus gros de ces suppressions de postes, qui seront réalisées via des départs volontaires, des mobilités internes et des retraites anticipées, touchera la France où 416 salariés sont impactés, ont précisé à l’AFP ces sources syndicales.