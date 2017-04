Un butin de 89.000 € à Wanze: la postière avait été braquée par… son compagnon

Trois individus comparaissaient ce mercredi au tribunal correctionnel de Huy dans le cadre d’un braquage à la poste de Wanze. Sarah* (46), employée de la Poste, est suspectée d’avoir « tuyauté » son compagnon de l’époque, Martin*, pour que celui-ci vienne la braquer et s’emparer d’un important butin qu’il a partagé avec un ami.

Le 22 avril 2015, un braquage a eu lieu à la Poste de Wanze. Alors que l’heure de fermeture approche, à 17h58, un individu encagoulé et muni d’une arme de poing fait irruption dans le bureau et ordonne à Sarah, une Wanzoise de 46 ans, de mettre tout l’argent dans un sac. Elle s’exécute et donne l’argent du coffre-fort ainsi que celui du tiroir-caisse.

