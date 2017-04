Le principal bourreau de Valentin, torturé puis tué à Huy ? Son ami Alexandre!

Rédaction en ligne

Le crime crapuleux dont a été victime Valentin Vermeesch, ce jeune Wanzois de 18 ans souffrant d’un handicap mental, ne cesse de révulser les foules, principalement sur les réseaux sociaux. Et ce sont bien évidemment les cinq personnes (quatre majeurs et un mineur), suspectées de son meurtre, qui font l’objet de toutes les insultes et autres commentaires. Personne ne peut comprendre, au-delà de l’atrocité des faits, ce qui a bien pu pousser ces jeunes à s’en prendre à Valentin qui était la gentillesse et la vulnérabilité incarnées.