La ministre Schyns ne comprend rien au dossier des pensions des enseignants, selon Daniel Bacquelaine

M. Bacquelaine (MR) souligne, dans un communiqué, qu’il doit bien constater que la ministre francophone cdH de l’Education ne maîtrise pas le dossier des pensions des enseignants. «Le manque de connaissance du dossier par Mme Schyns lui fait tenir des propos inexacts et induit une inquiétude inutile chez les enseignants. L’harmonisation du rachat des années d’études vise à assurer une plus grande égalité entre les travailleurs (fonctionnaires, salariés et indépendants), assure le ministre fédéral. La réforme ne porte pas préjudice aux enseignants, contrairement à ce que prétend Madame Schyns», assure-t-il.

M. Bacquelaine souligne que Mme Schyns se trompe sur trois points: les tantièmes préférentiels, la disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR) et l’harmonisation de la bonification.

La ministre francophone avait dénoncé mardi, également dans un communiqué, le projet du gouvernement fédéral visant à durcir les conditions de départ à la retraite pour les enseignants, en débat en commission des affaires sociales de la Chambre, le qualifiant de «recul social majeur».

«Avec ce projet, hors possibilité de rachat des années d’études, il faudra 45 ans de carrière pour atteindre une pension au taux plein. Un AESI (professeur agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, ou régent) devra enseigner jusque 66 ans au minimum (en commençant à 21 ans). Un diplômé de master devra, pour sa part, enseigner jusque 68 ans au minimum», avait-t-elle expliqué.