Survol de Bruxelles: le gouvernement bruxellois maintient la tolérance zéro, mais prône le dialogue

Le gouvernement bruxellois a décidé de maintenir sa décision d’appliquer intégralement l’arrêté fixant une limite au bruit des avions qui survolent la capitale, mais il se dit favorable à la poursuite-du dialogue initié par le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) et assure qu’aucune amende ne sera perçue avant au grand minimum un an à un an et-demi, ont annoncé jeudi midi le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Freemault.