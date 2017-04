Disparu jeudi matin à Herve, Hugo a été retrouvé

Grosse frayeur pour la famille d’Hugo ce jeudi. Le jeune homme de 16 ans ne s’était pas présenté à l’école et n’avait pas donné de signe de vie durant la journée, à tel point que la zone de police du Pays de Herve avait lancé un appel à témoins.

Avez vous vu Hugo Fiorito ? Le jeune Hervien de 16 ans a disparu ce jeudi matin. Il ne s'est pas présenté à l'école et n'a plus donné signe de vie depuis.

Hugo était vêtu d’un pantalon noir et d’une veste mouchetée noir et gris. © DR

La police de la zone du Pays de Herve a lancé un appel à témoins pour retrouver la trace du jeune homme. « Hugo mesure 1m85 et était vêtu d'un pantalon noir, une veste mouchetée noir et gris, un pull noir, un t-shirt gris et d'une casquette noire avec des inscriptions blanches. Il porte également un sac à dos rouge bordeaux », indique la police.

Si vous apercevez le jeune homme, contactez le poste de police de Herve au 087/343.511 ou 526 (de 07h à 19h). En dehors de ces heures, composez le 101.