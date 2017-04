Le Belge est de plus en plus généreux

Quand il s’agit de faire un don, surtout s’il est déductible fiscalement, les Belges ne sont pas les derniers de la classe. En 2015, ils ont versé 209,800 millions à l’une des 3.000 associations agréées. Certaines reçoivent bien plus que d’autres.

Ce week-end, vous serez encore nombreux à faire une promesse de don à l’occasion du Télévie de RTL-TVI. Depuis que cette manifestation a été créée en 1989, 162.540.832 euros ont été récoltés au profit du F.R.S.-FNRS, le Fonds National de la Recherche Scientifique. Un montant certes colossal mais qui n’atteint pas le total des montants déclarés des dons effectués par les Belges en 2015. Des montants donnant droit à des réductions d’impôt qu’on appelle aussi « libéralités déductibles ». Pour avoir droit à une réduction d’impôt de 45 % sur le montant versé, il faut, rappelons-le, avoir donné au minimum 40 € sur l’année. En 2015, 209.800.000 euros de dons ont été déclarés par les Belges. C’était 0,7 % de plus que l’année précédente mais 45 % de plus qu’en 2010 où les Belges avaient déclaré 143.959.000 euros de dons.

En 2016, RTL-TVI a récolté 10.141.650 €. Un record. La chaîne privée n’est pas la seule en Belgique francophone à faire un appel télévisé à votre générosité. À la RTBF, il y a les opérations Cap 48 (ex-48.81.00) et Viva For Life. Créée en 1957 par un animateur radio, Cap 48 a reçu 5.552.026 € en termes de promesses de dons en 2016. L’argent aide les associations actives dans le secteur du handicap. Née fin 2013 pour venir en aide aux enfants pauvres, Viva For Life a récolté 3.028.223 € l’an passé.

MSF et Unicef au top…

Pour bénéficier d’une réduction fiscale, il faut que l’organisation que vous aidez soit agréée. Il y en a près de… 3.000. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. La Croix-Rouge de Belgique fait partie de celles qui sont bien aidées par les particuliers et les entreprises. Dans son bilan 2015, l’association a précisé qu’elle avait reçu 9.199.702 €. Child Focus se « contente » de 1.766.983 € auxquels il faut ajouter les 826.536 € venant des entreprises.

Caritas International a touché près de 6,8 millions d’euros, dont 921.591 € de legs. La Ligue Braille venant en aide aux aveugles a récolté plus de legs (2 millions €) que de dons (1 million). Unicef Belgique reste un incontournable avec 7,3 millions venant des parrains ou des marraines (soutien d’un enfant avec un don mensuel), 5,4 millions de dons ou de Happy Packs (des cadeaux à partir de 4 €) et 5,4 millions de legs. Soit plus de 18 millions d’euros.

WWF Belgique a reçu 7 millions de dons de particuliers en 2015. C’est bien moins que les 262.259 généreux donateurs belges qui ont versé l’équivalent de 42 millions d’euros aux Médecins Sans Frontières.