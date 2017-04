José Mourinho élogieux envers les Mauves: "On peut penser que nous avons complètement dominé Anderlecht, mais ce n'est pas le cas"

«Nous avons eu 17 tirs dont 10 cadrés, ou quelque chose comme ça. On peut regarder les chiffres et penser que nous avons complètement dominé, mais ce n’est pas le cas», a déclaré José Mourinho, l’entraîneur de Manchester United, au micro de BT Sport.

«Quand nous avons ajouté un milieu (Fellaini), alors nous avons commencé à contrôler le match. C’était un risque, mais à 1-1, il fallait marquer. Nous donnerons tout pour l’Europa League quand il ne sera plus mathématiquement possible de se qualifier (pour la Ligue des champions) avec la Premier League. Mais c’est un trophée important et nous devons continuer à avancer. Aujourd’hui, nous avons pu voir à quel point c’est dur. Nous ne nous attendons à rien de facile en demi-finale.»