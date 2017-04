Manifestation à Perwez: André Antoine nuance les propos

Le bourgmestre empêché de Perwez, André Antoine (cdH) a réagi, via un communiqué diffusé jeudi, aux manifestations et actions symboliques mises sur pied lundi à Perwez dans le cadre de la Journée internationale des luttes paysannes. Une trentaine d’associations avaient protesté contre le « bétonnage des terres agricoles » en prenant Perwez comme exemple, déplorant la perte de 55 hectares des terres les plus fertiles de Wallonie pour la création d’une voirie de liaison et pour l’extension d’un zoning. André Antoine souligne notamment que des compensations planologiques ont été opérées.

En ce qui concerne la voirie de liaison contestée, le bourgmestre empêché de Perwez et président du parlement wallon indique qu’il s’agit de la concrétisation d’une recommandation contenue dans un plan intercommunal de mobilité, et que le permis a été octroyé dès 2011 par le ministre régional de l’Aménagement du territoire Philippe Henry (Ecolo). Attaqué au Conseil d’État et en référé devant le tribunal de première instance de Nivelles, le dossier a été validé par ces instances. Et le tracé a été défini pour minimaliser les nuisances, notamment pour les exploitants agricoles.

Quant à l’extension de la zone d’activités économiques de Perwez, elle permettra la création de près de 1.000 emplois. De nombreux aménagements environnementaux sont prévus pour minimiser son impact et la commune a par ailleurs proposé la transformation de 45 hectares de zones urbanisables en terre agricole, dans le cadre des compensations planologiques imposées par la réglementation.