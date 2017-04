Trente mois d'emprisonnement ferme pour trois vols commis dans un magasin de Lasne

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi par défaut Renaud C., un habitant de Charleroi né en 1989, à trente mois d’emprisonnement ferme et 800 euros d’amende, et son arrestation immédiate a été ordonnée. Sa complice Emmanuelle V., née en 1976 et récidiviste comme le principal prévenu, écope de 15 mois de prison et 800 euros d’amende. Un troisième prévenu s’en tire avec le suspension du prononcé. Le trio a commis, les dimanches durant trois semaines d’affilée en janvier dernier, d’importants vols de marchandises dans un Proxy Delhaize de Lasne.

Le premier vol a eu lieu le 8 janvier et a permis à la bande d’emporter pour près de 2.000 euros de marchandises sans être repérée. Le 15 janvier, le butin dépassait 2.600 euros. Alors le dimanche 22 janvier, une surveillance a été mise en place et les enquêteurs ont assisté au manège des trois prévenus qui avaient mis au point une technique pour sortir du magasin avec un caddie plein, en passant par les réserves. Du champagne, du vin et des produits de droguerie étaient principalement ciblés.

Pour décider de la hauteur des peines infligées, le tribunal correctionnel a notamment pris en compte les nombreux antécédents judiciaires et la situation de récidive des deux principaux prévenus.