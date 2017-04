René Weiler fier: "J'avais dit qu'il faudrait du temps"

René Weiler ne s’est pas trompé: «Nous avons fait un superbe match», a-t-il déclaré après le défaite des siens. «Malheureusement, le résultat n’est pas très bon. Nous avons réussi à égaliser mais pas à marquer un deuxième but. Quand on prend un but en prolongation, c’est toujours dur de revenir. Nous avons été critiqués en début de saison, j’avais dit qu’il faudrait du temps, mais je suis vraiment fier de la façon dont l’équipe a progressé. Sur la scène européenne, nous avons été chercher quelques gros scalps. Je suis fier des joueurs».

Manchester United avait ouvert le score par Mkhitaryan après 10 minutes. Hanni a égalisé à la 32e minute.

«Je suis déçu mais aussi fier», a déclaré Sofiane Hanni au micro de RTL. «Fier car on a bien défendu les couleurs d’Anderlecht et montré qu’on pouvait tenir contre Manchester United. Et déçu car quand on regarde le match on se dit que c’est jouable et qu’il y a quelque chose à faire. C’est un sentiment mitigé».