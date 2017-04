Le printemps grandeur nature à Flobecq

Concrètement, Julie VanH, sur la Une télé et Adrien Joveneau, sur VivaCité, vous invitent à les rejoindre ce samedi 22 avril à Flobecq pour une vivre une journée d’animations gratuites, accessibles aux petits et aux grands et dont nous vous livrons ci-dessous le programme :

Le rendez-vous est fixé à 11h à la Maison des Plantes Médicinales de Flobecq, village qui fait partie du territoire du Pays des Collines. De crêtes en vallons, les collines affichent des paysages tout en rondeur qui révèlent ici et là des magnifiques points de vues. La centaine de collines qui ponctue le décor offre aux regards du promeneur de superbes panoramas aux courbes rondes et aux multiples reflets.

Les 100 premiers inscrits recevront le T-Shirt officiel de l’opération et un repas.

La Maison des Plantes Médicinales accueille Adrien Joveneau et son équipe ce samedi.

La culture des plantes médicinales a connu un développement important dans le Pays des Collines à partir du milieu du XIXe siècle, pour pratiquement disparaître dans les années 1950.

Découvrez, sentez, touchez et goûtez !

La Maison des plantes médicinales est d’abord un musée consacré à l’histoire des herbes thérapeutiques depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui. Un parcours didactique complété par un jardin comptant plus de 80 espèces de plantes médicinales. Sur place vous trouverez également une grande quantité d’informations et de documentation sur les plantes médicinales, la phytothérapie, l’aromathérapie ou la gemmothérapie.

www.maisondesplantes.be

Choisissez l’atelier « nature » qui vous convient !

Après un bon repas, c’est parti pour quelques heures en connexion avec la nature.

Le Contrat rivière Dendre, qui vise à la restauration, la protection et la valorisation des cours d’eau et de leurs abords, vous invite à observer, compter la faune aquatique du ruisseau l’Ancre et à retrousser les manches afin de débarrasser les berges des plantes invasives.

Vous préférez peut-être contribuer au « Grand nettoyage de printemps » en offrant un petit rafraîchissement au RAVeL situé non loin du site. Vous ne serez pas les seuls à œuvrer pour la bonne cause. Un cheval de traits vous accompagnera et tractera la charrette où vous déposerez les déchets verts.

Si vous aimez vous balader, un guide nature vous fera découvrir le très

Si vous aimez vous balader, un guide nature vous fera découvrir le très bel environnement que vous offre le Pays des Collines !

Pour les curieux et les amateurs de saveurs différentes, La Maison des Plantes Médicinale vous invite à une initiation à la cuisine sauvage !

Nos petites têtes blondes ne sont pas oubliées. Des animations pour les enfants seront organisées dès 13h :

• Atelier culinaire sur les fruits et légumes

• Jeu "Les saisons ont du goût"

• Atelier "dessins" sur le thème de la nature

Tout au long de la journée se déroulera la 5e édition de la Bourse aux plantes dans le jardin de la Maison des Plantes.

La dernière journée Printemps Grandeur Nature de la saison, se terminera en beauté avec le set acoustique de Saule et de Besac-Arthur.

A samedi !

+ d’infos : www.vivacite.be page Grandeur Nature