Météo du week-end: de la pluie pour samedi et des températures qui replongent vers le 0 degré dans la nuit de samedi à dimanche

Le 1er mai (en mai fait ce qu’il te plait) se rapproche tout doucement, mais la météo ne semble pas l’avoir compris. Voici ce qui vous attend ce week-end. Pas top, mais pas catastrophique non plus.

Le temps sera nuageux vendredi après-midi, avec quelques bruines intermittentes, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima approcheront les 10° sur les hauteurs ardennaises et 13 à 15° ailleurs. La nébulosité sera abondante la nuit prochaine. Un retour des éclaircies est prévu dimanche.

Le vent sera modéré d’ouest à ouest-nord-ouest vendredi. En soirée, la nébulosité persistera, accompagnée de faibles pluies. Les minima seront compris entre 6 et 10°.

Samedi, une zone de faibles pluies traversera le pays depuis le nord. De timides éclaircies pourraient tout de même percer dans l’après-midi. Les températures oscilleront entre 5° en Ardenne et 10 ou 11° au nord du pays. Durant la nuit, le thermomètre affichera 0° en Hautes Fagnes et 6° au littoral.

Des éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses dimanche, et le temps devrait rester sec. Les maxima seront compris entre 6 et 9° au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 12° ailleurs, sous un vent faible ou modéré de secteur nord.

Lundi, le ciel restera partiellement nuageux, avant le retour d’une zone de pluie à partir de la Côte mardi.