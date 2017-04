Mandat d'arrêt confirmé pour un mois pour les 4 prévenus du meurtre de Valentin Vermeesch

La décision de la chambre du conseil ne faisait pas de doute, aucun des avocats de la défense n’ayant demandé la remise en liberté de son client. «La chambre du conseil ne se prononce pas sur le fond, elle a confirmé les mandats d’arrêt tels qu’ils ont été libellés», a indiqué le procureur du Roi division Huy, Madame Brigitte Leroy.

Trois des auteurs sont donc inculpés de meurtre et torture alors que Dorian qui a dénoncé les faits n’avait pas évoqué la torture et n’avait donc pas été inculpé de cette prévention. «Mais il y a de fortes chances que son inculpation soit requalifiée en meurtre et tortures comme les autres prévenus», a précisé maître Toller, avocat d’Alexandre.

Ces quatre jeunes majeurs ainsi qu’un mineur d’âge placé en IPPJ (Institution Publique pour la Protection de la Jeunesse) ont torturé le jeune Valentin avant de le jeter vivant et menotté dans la Meuse à Huy. L’instruction est toujours en cours et devrait prendre plusieurs semaines, a ajouté un avocat.