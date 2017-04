Maltraitance animale: jusqu'à 300.000 d'amende et 3 ans de prison à Bruxelles

Le parlement bruxellois a adopté vendredi à l’unanimité un projet d’ordonnance qui concrétise la régionalisation de la gestion du bien-être animal, prévue dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat et renforce les sanctions administratives et pénales prévues par la loi en la matière en les calquant sur celles prévues pour les infractions en matière d’environnement.

Préventivement, le texte interdit par ailleurs l’élevage d’animaux à fourrure en Région-capitale, où il est pour le moment absent.

Au niveau des sanctions pénales pour non-respect du bien-être animal, les amendes prévues iront désormais de 50 à 100.000 euros (pour un maximum de 500 euros auparavant), et en cas de circonstances aggravantes elles varieront de 250 à 300.000 euros.

Les peines d’emprisonnement seront comprises entre 8 jours et 2 ans, et entre 3 mois et 3 ans en cas de circonstances aggravantes. Et si le Parquet décide de ne pas appliquer de sanctions pénales, des sanctions administratives alternatives pourront désormais être prononcées par Bruxelles-Environnement: elles iront de 50 euros à 62.500 euros.

Pour la secrétaire d’Etat bruxelloise au Bien-être animal, Bianca Debaets (CD&V), à l’initiative du projet d’ordonnance, il importe d’"envoyer un signal fort pour montrer qu’on ne badine pas avec le bien-être animal. Les maltraitances ou les trafics d’animaux doivent être lourdement sanctionnés car nous devons arriver à leur éradication totale».

Mme Debaets a toutefois rappelé, à l’occasion du débat au parlement régional, que les sanctions ne s’appliquent que dans des cas extrêmes. Dans la majorité des cas, la Région fonctionne d’abord avec un système de prévention et de dialogue.

En matière de bien-être animal, on considère qu’on commet une infraction quand on maltraite ou néglige son animal, quand on abandonne son animal avec l’intention de s’en défaire ou quand on utilise un animal à des fins de dressage, d’une mise en scène ou de publicité et qu’il en résulte des douleurs, lésions ou souffrances évitables, a rappelé la secrétaire d’Etat.