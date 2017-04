Hanni, sorti «dans le rouge» jeudi et incertain pour dimanche

La sortie rapide de Sofiane Hanni a fait couler beaucoup d’encre depuis jeudi soir. Fallait-il ou non remplacer le buteur anderlechtois pour (re)lancer Nicolae Stanciu, en quête d’un nouveau souffle, si tôt dans le match ?

Pour la cellule médicale, oui. « On a vu sur base des données GPS qu’il courait beaucoup moins qu’avant la pause, qu’il était dans le rouge », pointait ce vendredi Jochen De Coene, responsable de la cellule médicale et performance du RSCA.

Plus tôt dans la matinée de vendredi, le Sporting avait publié sur son site internet que l’Algérien était incertain pour le match de ce dimanche suite à une légère blessure.

Il faudra voir ce dimanche si ce n’était pas qu’un coup de communication, mais c’est en tout cas une certitude scientifique : son rendement avait baissé au fur et à mesure que le match avançait et on n’a pas voulu prendre de risque du côté de René Weiler.