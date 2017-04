Découverte macabre à Mons Expo: la victime, une étudiante binchoise de 22 ans, aurait été agressée sexuellement

Vers 7h du matin, la police de Mons-Quévy s’est rendue sur les lieux. Les pompiers de Mons et une équipe de la protection civile ont également été sollicités. Un large périmètre de sécurité a été établi autour du site de Mons Expo. Les experts du labo sont arrivés place aux alentours de 10h.

Une bâche blanche a été placée autour de la dépouille, et ce, afin de permettre aux enquêteurs de travailler à l’abri des regards indiscrets. Durant toute la matinée, le site de Mons Expo a été passé au peigne fin. Un policier accompagné d’un chien pisteur a notamment fouillé les allées et les buissons.

La victime est une jeune femme de 22 ans et originaire de Binche. Selon nos sources, elle et trois autres jeunes filles s’étaient donné rendez-vous sur le parking au petit matin. Elles devaient faire apparemment le trajet ensemble en voiture jusqu’à Bruxelles. La victime est probablement arrivée la première sur le parking. Car à leur arrivée, les trois jeunes femmes auraient découvert le corps sans vie de leur amie, gisant dans une mare de sang juste à côté de sa voiture. Une Renault Kangoo a aussi été retrouvé à proximité. Il s’agirait d’un véhicule volé. Il nous revient par ailleurs que la jeune femme aurait subi une agression sexuelle. Tous ces éléments restent à confirmer. Une enquête vient de démarrer afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Une autopsie doit notamment être pratiquée. Mais tout laisse à penser à un homicide, un crime particulièrement crapuleux.