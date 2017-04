Playoffs 2 : pas d'électrochoc pour le Standard, battu à Malines (1-0), l'Union continue sur sa lancée en gagnant à l'extérieur (0-1), pas Eupen (3-3)

Playoffs 2A : Malines – Standard

Battus à cause d’un but de Jordi Vanlerbeghe (54e), les hommes de José Jeunechamps n’ont toujours pas gagné en Playoffs 2. Ils sont derniers du groupe A...

Playoffs 2A : Saint-Trond – Union Saint-Gilloise

Le duel entre les deux équipes invaincues du groupe A a vu la victoire de l’Union Saint-Gilloise à Saint-Trond (0-1). Un but de Mohammed Aoulad (64e) permet aux Bruxellois de rester seuls en tête avec 10 points. Saint-Trond suit avec 7 points. Malines, qui rencontre le Standard en fin de soirée, est troisième (6). Dans le groupe B, Eupen a partagé à Courtrai (3-3) et Lokeren a battu Roulers (2-1). Genk, qui reçoit Mouscron dimanche (20heures), est leader avec 9 points devant Eupen (6), Courtrai et Lokeren (5), Mouscron (3) et Roulers (1).

En tenant le 0-0 à la mi-temps, les Unionistes ont fait une grande partie du travail. Saint-Trond a laissé la meilleure impression. Après avoir dribblé quatre adversaires, Wolke Janssens a manqué son envoi (8e) et Fernandes n’a pas prolongé dans le but un service de Stef Peeters (12e). Sous l’impulsion de Mohammed Aoulad, l’Union a relevé la tête aux alentours de la 20e. Mais les Canaris ont vite repris le dessus, commettant toujours les mêmes erreurs devant le but d’Adrien Saussez.

À la reprise, l’Union a retrouvé l’allant affiché lors des premières rencontres. Yannick Aguemon a amené le ballon sur la droite et Aoulad l’a magistralement placé dans le coin opposé (64e, 0-1). Saint-Trond a poursuivi son forcing. Il a semblé plusieurs fois sur la bonne voie mais n’a pas pu éviter sa première défaite.

Playoffs 2B : Courtrai – Eupen

À Courtrai, Karim Belhocine a surpris en préférant Teddy Chevalier et Hervé Kage à Idriss Saadi et Andryi Totovytskyi. Ce dispositif n’a pas marché directement. À la première attaque, Mamadou Sylla a fait bingo pour Eupen (10e, 0-1). Au départ de l’action menant à l’ouverture du score, Henry Onyekuru a inscrit son 17e but de la saison (13e, 0-2). Les supporters courtraisiens étaient en colère. Stijn De Smet les a calmés en transformant un penalty accordé pour une faute de Siebe Blondelle sur Kagé (17e, 1-2). Jusqu’à la mi-temps, Eupen a tout eu sous contrôle mais Sylla a oublié de battre Thomas Kaminsky (33e).

Le début de la seconde période a ressemblé à celui de la première à la différence que Luis Garcia (59e) et Sylla 64e) ont fait des cadeaux à la défense flandrienne. Passeur sur le premier but, Garcia a relancé les actions des Germanophones (74e, 1-3). Pas assez puisque Totovytsky, monté au jeu, (90e+1, 2-3) et Sidy Sarr (90e+4, 3-3) ont arraché un point.