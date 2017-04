"Quand Charleroi a ces valeurs-là, il est capable de battre tout le monde", déclare Felice Mazzù après la victoire des siens

Contre Zulte Waregem, les Zèbres n’ont jamais lâché, et l’ont emporté au bout du suspense, grâce à Baby et Pollet (2-0). Contrairement à la semaine dernière, Felice Mazzù est satisfait de la mentalité affichée par ses joueurs.

« Ça soulage tout un club », a reconnu le technicien carolo après la rencontre. « Aujourd’hui, la victoire est méritée, vu notre nombre de situations franches et d’occasions. »

Felice Mazzù a surtout souligné l’état d’esprit de ses joueurs, qu’il avait critiqué après la défaite contre La Gantoise : « Le courage, l’abnégation, c’est ce qui a manqué la semaine dernière. J’étais déçu, je leur en ai parlé avant le match. On a toujours le même groupe, mais la mentalité a changé. Quand Charleroi a ses valeurs là, il est capable de battre tout le monde. »

Enes Saglik a fait son retour en entrant en jeu, et David Pollet, lui aussi monté en deuxième mi-temps, a marqué. Cela a satisfait pleinement l’entraîneur belge : « La mentalité des entrants a été très bonne, et cela a fait la différence. »

Il a particulièrement insisté sur le premier nommé : « On a des joueurs créatifs, mais plutôt individuellement. Dans les passes et les assists, Enes peut nous apporter beaucoup. Il revient de très loin : aujourd’hui je lui ai donné un quart d’heure, on verra pour la suite. »

« On ne va pas s’enflammer. Il faut qu’on reste Charleroi, qu’on donne notre vie à chaque match », a conclu calmement Felice Mazzù, qui a encore fait parler son « Felice time »…