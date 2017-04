Luc Trullemans est formel: après le 30 avril, les températures remonteront vers les 20 degrés

Le météorologue constate qu'un changement important est prévu après le 30 avril!

La semaine prochaine sera donc encore marquée par un régime perturbé et instable de nord-ouest avec pluie/giboulées mais le courant d'altitude devrait ensuitechanger pour pivoter vers l'ouest et le sud-ouest voire même plus tard au sud avec un sensible redressement des températures à la clé.

Après le jour le plus froid de la période prévu actuellement le mardi 25 avril (maximum à Bruxelles vers 10°), les températures remonteront lentement pour franchir l'après-midi la barre de 15° ( => normale saisonnière pour fin avril sur le centre du pays) à la fin du mois .

Début mai serait ensuite donc marqué par des températures diurnes remontant vers les 20°c en plaine.

Une bonne nouvelle pour tout le monde mais surtout pour les agriculteurs et les adeptes du jardinage qui pourront enfin se donner à coeur joie.