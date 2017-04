Italie : Naples accroché à Sassuolo malgré le 22e but en championnat de Mertens (vidéos)

Dries Mertens a ouvert le score à la 52e minute. Le Diable Rouge a repris victorieusement de la tête un centre de la droite de Callejon. Il a marqué son 22e but en championnat, soit autant que lors de ses trois premières saisons napolitaines réunies.

Mertens, but what a pass by Hamsik #SassuoloNapoli pic.twitter.com/Nb97awRuqA