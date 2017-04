Voici les compositions d'Anderlecht - Bruges (dès 18h) : Hanni et Trebel titulaires, un Club offensif

Après le match nul de La Gantoise vendredi soir contre Ostende (1-1), Anderlecht a l’occasion de faire un pas vers le titre en cas de victoire sur les Blauw en Zwart. Annoncé incertain, Hanni sera bel et bien sur la pelouse au coup d'envoi.

A une heure d'un « Topper » très important pour le titre de champion de Belgique entre le Sporting d'Anderlecht et le FC Bruges, René Weiler et Michel Preud'homme ont dévoilé leur onze de base.

Du côté d'Anderlecht, l'équipe qui a entamé la rencontre à Manchester United jeudi soir en quarts de finale retour d'Europa League est reconduite par l'entraîneur suisse à une exception. Adrien Trebel, qui ne pouvait pas disputer la Coupe d'Europe avec le club bruxellois, fait son retour dans le onze de base. C'est la deuxième fois que le Français est titulaire à domicile avec les Mauves. La première, c'était contre le Standard. Il prend numériquement la place d'Acheampong mais évoluera dans le triangle de l'entrejeu avec Dendoncker et Tielemans.

Annoncé incertain en fin de semaine en raison d'une blessure, Sofiane Hanni a été titularisé sur le flanc gauche par René Weiler pour cette rencontre qui pourrait permettre à Anderlecht de faire un grand pas vers un 34e titre de champion de Belgique.

Distancé de six points au coup d'envoi, le FC Bruges est dans l'obligation de s'imposer dans ce choc, ce qu'il n'a plus fait depuis septembre 1999. Pour vaincre le signe indien, Michel Preud'homme a décidé d'entamer les débats avec un onze pour le moins offensif. Derrière le trio Limbombe-Wesley-Izquierdo, on retrouve Hans Vanaken qui aura un rôle de numéro dix. Comparé au partage à Zulte Waregem, Ruud Vormer retrouve une place de milieu défensif aux côtés de Timmy Simons. Claudemir est sur le banc.

Anderlecht: Boeckx, Appiah, Spajic, Mbodj, Obradovic, Dendoncker, Trebel, Tielemans, Chipciu, Hanni, Teodorczyk.

FC Bruges: Butelle, Van Rhijn, Engels, Denswil, De Bock, Simons, Vormer, Vanaken, Limbombe, Izquierdo, Wesley.