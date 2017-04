Bruxelles: 250 scientifiques marchent contre la méfiance envers les experts

La Marche pour la science, « March for Science », a été initiée aux États-Unis à la suite de l’élection de Donald Trump et en ces temps de « fake news » (NDLR : fausses nouvelles) et autres « faits alternatifs ». Si la situation est différente en Belgique et en Europe de celle qui prévaut aux États-Unis, les organisateurs de l’événement n’en sont pas moins convaincus que la science est mise sous pression et en doute.

Des réponses

De plus, le phénomène porte atteinte à la bonne coopération entre chercheurs européens et américains. « Avec cet événement, nous voulons clairement dire aux autorités européennes et belges qu’elles doivent continuer à investir dans la recherche scientifique », a expliqué l’organisatrice, Charlotte Thorley, qui tablait, samedi matin, sur 1.000 à 2.000 participants.

La marche pour la science souligne également que la méthode scientifique fonctionne très bien. L’humanité n’a encore jamais eu une méthode qui apporte autant de réponses, selon les scientifiques qui estiment très alarmant de savoir que cette méthode est balayée de la table. La méfiance se traduit en outre par moins de moyens financiers pour la recherche, qui a inévitablement un coût.

« Les gens doivent être conscients des conséquences. On ne peut pas faire des économies sur la science et attendre que les technologies avancent aussi vite, que les recherches sur le cancer ou le climat s’améliorent, ou encore que votre véhicule roule mieux », a souligné la scientifique flamande Lieven Scheire.

Dans le monde entier

Les actions ont commencé samedi en Nouvelle-Zélande et en Australie. En Europe ensuite, des marches avaient lieu dans 18 villes en Allemagne mais également au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suisse et dans des pays tels que l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Argentine, le Brésil, le Canada ou encore l’Afrique du Sud. La caravane de protestation passera à Washington.