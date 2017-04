Élection présidentielle française: Emmanuel Macron battrait largement Marine Le Pen au second tour selon deux sondages réalisés dimanche soir

Les deux candidats qui s’affronteront lors du deuxième tour, le 6 mai 2017, sont connus. Il s’agit d’Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Et selon deux nouveaux sondages, le candidat d’En Marche! recueillerait 62% à 64 % des voix !

Macron désigné vainqueur du second tour par les sondeurs

Emmanuel Macron battrait largement Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, selon deux sondages réalisés dimanche soir après l’annonce des résultats du 1er tour. Pour Ipsos Sopra Steria, le candidat d’En Marche! recueillerait 62% des voix, contre 38% à celle du Front national. Pour Harris Interactive, l’écart serait encore plus important, avec 64% des voix pour Emmanuel Macron et 36% pour Marine Le Pen.

Retour sur les résultats de ce dimanche soir

« En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française ». Tels sont les mots prononcés par l’ancien ministre de l’Économie, qui affrontera Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Il fait désormais figure de favori après avoir engrangé une cascade de soutiens, dont celui du candidat de la droite François Fillon.

Arrivé en tête (23,7-24,1 %), l’ancien ministre de l’Economie devance la candidate FN (21,6-21,8 %), selon les estimations de différents instituts. « On tourne clairement aujourd’hui une page de la vie politique française », s’est félicité M. Macron dans une déclaration à l’AFP.

« Ce résultat est historique », « la première étape est franchie », a réagi Mme Le Pen, qui a lancé un appel « à tous les patriotes sincères ».

Selon ces estimations, au terme d’un match à quatre serré, le candidat des Républicains François Fillon (19,8-20 %) et le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (19,2-19,5 %) sont éliminés, au coude-à-coude pour la troisième place. Très loin derrière vient le candidat socialiste Benoît Hamon, entre 6,1 % et 6,5 %.

Vers 21h20, M. Mélenchon n’avait cependant toujours pas reconnu sa défaite. « Nous ne validons pas le score annoncé sur la base des sondages », a-t-il dit, appelant à la « retenue » dans l’attente des résultats des grandes villes.

Ce scénario Macron-Le Pen rebat les cartes de la politique française : c’est la première fois sous la Ve République que la droite est absente du second tour, et la première fois qu’aucun des deux grands partis qui ont dominé la vie électorale depuis près d’un demi-siècle, Les Républicains (LR) et le Parti socialiste, n’y est présent.

Jamais élu, Emmanuel Macron est désormais en bonne position pour emporter le scrutin suprême le 7 mai et devenir, à 39 ans, le plus jeune président de la République de l’Histoire, devant Louis-Napoléon Bonaparte (40 ans en 1848). Ce premier succès récompense le pari très audacieux du secrétaire général adjoint puis ministre de François Hollande qui, prétendant transcender le clivage droite-gauche, a lancé son mouvement politique, En Marche !, en avril 2016.

« Les Français ont exprimé leur désir de renouvellement. Notre logique est désormais celle du rassemblement que nous poursuivrons jusqu’aux législatives » des 11 et 18 juin, a déclaré Emmanuel Macron, confronté au défi de constituer une majorité parlementaire avec un mouvement d’à peine un an d’existence et sans passé électoral.

Meilleur score présidentiel du FN

Face à lui se dresse la candidate du Front national, qui accède au second tour comme son père en 2002, sans toutefois arriver en tête comme elle l’a longtemps espéré.

Mais cette fois ce n’est pas une surprise : la qualification de Marine Le Pen au second tour était prédite par tous les sondages depuis 2013. Elle réalise au passage le meilleur score de l’histoire du FN à la présidentielle.

Plusieurs centaines de jeunes « antifascistes » étaient rassemblés après les résultats dimanche sur la place de la Bastille à Paris, dans un face-à-face tendu avec la police.

Le « grand débat va avoir lieu », a affirmé Mme Le Pen au sujet de M. Macron, que la leader d’extrême droite a souvent dépeint comme son adversaire préféré.

M. Macron a enregistré de nombreux ralliements dont celui, immédiat, de Benoît Hamon pour « faire barrage à l’extrême droite » même si le candidat socialiste a estimé que son rival victorieux « n’appartient pas à la gauche ».

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a également appelé à voter pour le candidat d’En Marche. Son prédécesseur à Matignon Manuel Valls, qui avait lâché M. Hamon en appelant fin mars à voter Macron dès le premier tour, a réitéré sans surprise dimanche soir son appel. Même consigne pour le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, en attendant son mentor, François Hollande.

Le président sortant, qui a félicité son ancien ministre, exprimera « très clairement » et « rapidement » son choix, mais pas dimanche, a annoncé l’Elysée.

A droite, le candidat battu François Fillon a jugé n’avoir « pas d’autre choix que de voter contre l’extrême droite ». « Je voterai donc pour Emmanuel Macron », a-t-il lancé, déplorant des obstacles « trop nombreux, trop cruels » mis sur sa route dans sa campagne.

Au sein de son camp, le président (LR) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Christian Estrosi, qui avait reçu M. Macron pendant la campagne, votera également pour lui, de même que François Baroin « à titre personnel » ou Alain Juppé.

Explosion de joie au QG de Macron

A l’annonce de la qualification au second tour de la présidentielle d’Emmanuel Macron, les militants d’En marche !, réunis au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, ont explosé de joie dimanche, émus parfois jusqu’aux larmes.

A 20H00, lorsque l’écran de télévision affiche l’image de leur champion au côté de la candidate FN Marine Le Pen sur le perron de l’Elysée en premier finaliste pour ce second tour, les militants s’égosillent : « Macron président ! »

Ils brandissent des drapeaux de manière frénétique, avant d’entonner une Marseillaise à l’unisson. Portés par la joie, ils s’embrassent et s’étreignent chaleureusement.

« On est en train de vivre un moment historique avec enfin un candidat qui sort du bipartisme, qui va renouveler la classe politique et c’est une bonne nouvelle pour l’Europe », se réjouit Quentin 27 ans, venu du Loir-et-Cher pour assister à la soirée électorale.