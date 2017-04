Schaerbeek: un couple commercialise du lait de chamelle

M. Hamoneau

Unique en Belgique et très rare en Europe, une toute jeune entreprise schaerbeekoise vend du lait et de l’urine de chamelle, réputés bons pour la santé. Les dromadaires sont aux Pays-Bas et Mohamed et Angélique, les fondateurs de « Chamilk », s’occupent de mettre en bouteille les produits, depuis leur atelier à Helmet.