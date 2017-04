Michel Preud'homme: «Nous avons été dominés dans tous les secteurs»

On a très bien entamé la rencontre pendant les dix premières minutes et puis, plus rien ou presque. On a été dominé par Anderlecht dans les tous les secteurs. On était trop court dans les duels que ce soit au sol ou dans les airs. Offensivement, on n’a pratiquement rien montré. En possession de balle, on ne faisait que des passes latérales. C’est incompréhensible de jouer de telle manière dans un match si important.