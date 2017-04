Un policier arrêté dans le cadre d'une enquête de trafic de drogue à Anvers

Selon le quotidien, l’enquête concerne un bodybuilder qui serait à la tête, avec son beau-frère, d’une organisation qui réceptionnait de la drogue au port d’Anvers et offrait ses services à des bandes de dealers en Belgique et aux Pays-Bas. Ils auraient introduit plus de deux tonnes de cocaïne via le port.

Le dossier serait également lié à divers incidents violents survenus ces derniers mois dans le milieu de la drogue anversois. Une habitation de Brecht et une voiture avaient notamment été incendiées.