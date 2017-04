Présidentielle: les Français de Belgique ont voté à 35,5% pour Macron, Le Pen à seulement 7 %

François Fillon est arrivé deuxième, avec 22,5% (10.412 voix) et Jean-Luc Mélenchon complète le trio de tête avec 20,4% (9.431 voix).

Viennent ensuite Benoit Hamon (9,5%, 4.409 voix) et Marine Le Pen (7,3%, 3.390 voix). Nicolas Dupont-Aignan a récolté 870 votes, et cumule donc 1,8% des suffrages exprimés.

Les «petits» candidats ne dépassent quant à eux pas le pour cent. Philippe Poutou et François Asselineau atteignent 0,8%, Jean Lassalle 0,5% et Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade plafonnent à 0,2%.

Le nombre de votes blancs est de 168.